ضبط 750 كيلو دقيق بلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

نجحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية بالتعاون مع مباحث التموين وبحضور السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، في ضبط صاحب أحد المخابز بمنطقة أبو خليفة مركز و مدينة القنطرة غرب وبحوزته كمية قدرها (750 كيلو دقيق بلدي مدعم) محظور تداولها خارج المخابز البلدية، للإتجار بها في السوق السوداء بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة والاستيلاء على فارق السعر المدعم.

وتم ضبط سيارة محملة بالدقيق البلدي المدعم خلال الحملة التي قامت بها المديرية بالاشتراك مع مباحث التموين حيث تبين أن السيارة محملة بنحو 15 شيكارة دقيق بلدي زنة الشيكارة 50 كيلو جرام بإجمالي 750 كيلو دقيق بلدي بغرض الإتجار بالسوق السوداء.

وتم اصطحاب السيارة إلى مركز الشرطة، وتحرير محضر بالواقعة، وتسليمها للجهات المختصة، وتم التحفظ على الدقيق لحين صدور قرار بشأنه.

كما تم ضبط ربع طن أرز بأحد المحال التجارية بمدينة القنطرة غرب للبيع أزيد من السعر الرسمي المقرر وتحرير محضر بذلك واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وأكد مدير تموين الإسماعيلية أن الحملات مستمرة على جميع المدن والأسواق لضبط المتلاعبين بالأسعار ومروجي السلع الغير صالحة للاستهلاك وكذلك مروجي السلع بأسعار أعلى من السعر المقرر.