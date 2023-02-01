شحن 6300 طن صودا كاوية وتفريغ 2583 طن رخام بميناء غرب بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأربعاء، عن أن ميناء غرب بورسعيد شهد نشاطاً ملحوظاً فى حركة تداول سفن البضائع العامة، على الرغم من حالة الطقس غير المستقر من الرياح الشديدة والأمطار الغزيرة.

استقبل الميناء السفينة LIA IEVOLI القادمة من اليونان، وتصل الحمولة الكلية للسفينة 6695 طن، وتتم عمليات شحن 6300 طن صودا كاوية، وسوف تستكمل السفينة رحلتها فور انتهاء عمليات التفريغ الى إيطاليا.

كما استقبل الميناء السفينة WILBERG القادمة من تركيا، وذلك لتفريغ 2583 طن رخام وسوف تغادر السفينة الميناء فور انتهاء عمليات التفريغ إلى تركيا .

واتخذت إدارة الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول السفينتين، تمهيداً لبدء عمليات الشحن والتفريغ على الرصيف مما يعزز قدرة الميناء على استقبال هذا النوع من السفن والذي يأتى انعكاساً للنجاحات التى أحرزتها موانىء المنطقة الاقتصادية لتحسين الكفاءة التشغيلية، فى الخدمات المرتبطة باستقبال السفن وتداول البضائع، وكذلك تعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص لجذب الخطوط الملاحية للموانئ التابعة.

شهدت محافظة بورسعيد، منذ فجر اليوم الأربعاء، موجة من الطقس السيئ ورياح شديدة على كافة الأنحاء، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وجو غائم واحتمالية كبيرة لسقوط الأمطار الرعدية.

ويعتبر طقس اليوم استمراراً لموجة الطقس غير المستقر الذى شهدته محافظة بورسعيد منذ أول أمس من سقوط أمطار غزيرة وغيوم وسحب ورياح وانخفاض في درجات الحرارة.

وتشهد أغلب أنحاء الجمهورية نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، وسط توقعات هيئة الأرصاد الجوية أن تصل حالة عدم الاستقرار إلى ذروتها اليوم الأربعاء.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى نشاط رياح وأجواء باردة علي شمال البلاد، حيث تنشط رياح شمالية وغربية قادمة من جنوب أوروبا على مسطح البحر المتوسط لتصل سرعتها إلى 60 كم /س؛ وتزيد سرعة هباتها؛ وترتفع على إثرها ارتفاع الامواج لتتجاوز 3 أمتار على الشواطئ مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية؛ كما تزيد الرياح من الاحساس ببرودة الطقس.

وأشارت هيئة الأرصاد: ويستمر نشاط الرياح خلال اليوم علي كافة الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة علي شمال الصعيد وسيناء، كما تستمر فرص تساقط الأمطار على السواحل الشمالية تكون متوسطة الشدة قد تغزر أحيانا تمتد إلى الداخل مع الوقت لتصل إلى القاهرة مساء.

ويشهد اليوم الأربعاء، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس بارد فى الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا على بعض المناطق من القاهرة الكبرى وعلى فترات متقطعة، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على جنوب الوجه البحرى ومدن القناة، وأمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى قد تغزر على الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، وأمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء قد تغزر على مناطق من دمياط وبورسعيد .

كما يشهد اليوم اضطراب في الملاحة البحرية ليلا على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 60: 70 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 3: 4.5 متر، وتكون الثلوج على قمة جبل موسى وسانت كاترين.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 08 درجة، وقنا العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجة.

وحدث الانقلاب الشتوى هذا العام 2022 الأربعاء 21 ديسمبر 2022م الموافق 27 من جمادى الأولى 1444هـ الساعة 23:48 معلنا بداية فصل الشتاء فلكيا، طبقا للحسابات الفلكية والأرصاد التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

وفصل الشتاء هذا العام وفقا للحسابات الفلكية سيصل طوله إلى 88 يوماً و23 ساعة و38 دقيقة، وينتهى يوم الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26.

والشمس تدور فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوى بزاوية، قدرها 23 درجة و27 دقيقة وهى الزاوية نفسها التى يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودى على مستوى مدارها.

ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وفى فصل الشتاء تسقط أشعة الشمس متعامدة على مدار الجدى 23 درجة ونصف جنوباً وتكون أشعة الشمس شديدة الميل على نصف الكرة الشمالى وشبه عمودية على نصف الكرة الجنوبى فيما عدا مدار الجدي، ويقل طول النهار عن طول الليل فى نصف الكرة الشمالي.