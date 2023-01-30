تفريغ 983 سيارة من ماركات مختلفة لذوى الهمم بميناء غرب بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، اليوم الأثنين، عن استقبال ميناء غرب بورسعيد سفينة الرورو العملاقة SOO SHIN القادمة من كوريا، وعلى متنها 983 سيارة لذوى الهمم من ماركات مختلفة بحمولة كلية 44219 طنا، وستغادر الميناء فور الانتهاء من عمليات التفريغ على الأرصفة لتستكمل رحلتها إلى كوريا الجنوبية.

وذكرت المنطقة الاقتصادية، أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالسفينة بتسريع عمليات التفريغ على الأرصفة، وتخزينها في المخازن المخصصة لها؛ تمهيداً لبدء الإجراءات الجمركية والإفراج عنها.

وفى هذا الصدد يجرى التنسيق بين الجهات المعنية بالمؤانى لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول بدخول وخروج السفينة من وإلى الميناء.

وأعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فى بيان صادر أمس، أن الأرصفة الجديدة لميناء شرق بورسعيد شهدت نشاطاً ملحوظاً فى حركة تداول سفن البضائع العامة، واستقبلت السفينة CLOVER القادمة من دمياط وتبلغ الحمولة الكلية للسفينة 34875 طنا وذلك لشحن 51 الف طن من خام الكلنكر إلى كوت ديفوار.

وسجل الميناء دخول السفينة HAYA القادمة من ميناء اسكندرون، وذلك لشحن 5200 طن ملح إلى كرواتيا، وتعتبر الدول الأوربية المستورد الأول للملح من ميناء شرق بورسعيد .

وذكر البيان، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة ZAMZAM 1 بحمولة 2119 طن وذلك لتفريغ 3382 طن رخام بالميناء، واستقبل الميناء السفينة ZAMZAM القادمة من دمياط بحمولة 2729 طن وذلك لتفريغ 327 بلوك رخام بالميناء.

وقد اتخذت إدارة الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول السفن، تمهيداً لبدء عمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة مما يعزز قدرة الميناء على استقبال هذا النوع من السفن والذي يأتى انعكاساً للنجاحات التى أحرزتها موانىء المنطقة الاقتصادية لتحسين الكفاءة التشغيلية فى الخدمات المرتبطة باستقبال السفن وتداول البضائع، وكذلك تعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص لجذب الخطوط الملاحية للموانئ التابعة.