اليوم السابع
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أكرم القصاص
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رئيس النمسا يصل كييف فى زيارة رسمية للقاء نظيره الأوكرانى

الأربعاء، 01 فبراير 2023 12:31 م
رئيس النمسا يصل كييف فى زيارة رسمية للقاء نظيره الأوكرانى الرئيس النمساوى ألكسندر فان دير بيلن
كييف (أ ش أ)

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وصل الرئيس النمساوى ألكسندر فان دير بيلن صباح اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الأوكرانية "كييف" فى زيارة رسمية للقاء نظيره الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى وبحث سبل دعم كييف لصد العمليات العسكرية الروسية.

جاء ذلك في تغريدة لفان دير بيلن على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، نقلتها وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية.

ويرافق فان دير بيلن وفد نمساوي رفيع المستوى للإعلان عن حزمة مساعدات محددة تشمل "مولدات كهرباء"، وأكد رئيس النمسا التزام بلاده بالحياد العسكري لكنه قال في الوقت نفسه "موقفنا ليس محايدا بأي حال من الأحوال. فالأوكرانيون يقاتلون من أجل بلدهم ومستقبل أطفالهم، ونحن نساعدهم في ذلك".

وأدى ألكسندر فان دير بيلين، الذي فاز في الانتخابات الرئاسية النمساوية في أكتوبر الماضي، اليمين لبدء فترة ولايته الثانية لمدة ست سنوات في 26 يناير الماضي.

 


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