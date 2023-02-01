اليوم السابع
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جولة برفقة "عجل" تتسبب فى اعتقال أمريكية بموسكو.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 01 فبراير 2023 03:37 م
جولة برفقة "عجل" تتسبب فى اعتقال أمريكية بموسكو.. اعرف التفاصيل "عجل" يتسبب فى اعتقال امرأة أمريكية
وكالات الأنباء

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اعتقلت الشرطة الروسية، امرأة أمريكية، كانت تنزه عجلا وسط الساحة الحمراء، فى العاصمة موسكو، وتم إصدار محضر إدارى بحقها.

وأفاد مسؤول فى الشرطة الروسية، حسبما نقلت "روسيا اليوم"، بأن امرأة أمريكية، كانت تتمشى، وسط الساحة الحمراء بموسكو صحبة عجل، الأمر الذى دفع ضباط الشرطة لاعتقالها، وإصدار محضر إداري بحقها.

وأوضح المسؤول، أن البروتوكول "المحضر" أصدر بحق المواطنية الأمريكية، بموجب أحكام المادة 20.2 من قانون المخالفات الإدارية روسيا الاتحادية، والذي يحظر تنظيم الاجتماعات، والتجمعات، والمظاهرات، والاعتصامات.

 


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