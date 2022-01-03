برلمانى روسى يدعو إلى إزالة مقبرة القادة السوفيت من الساحة الحمراء

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اقترح نائب رئيس مجلس الدوما الروسي بوريس تشيرنيشوف، إزالة مقبرة القادة السوفيت من الساحة الحمراء، داعيا إلى نقل قبر يوسف ستالين وجثمان لينين المحنط من الساحة الواقعة في قلب موسكو.

وقال تشيرنيشوف، الذي يمثل الحزب الديمقراطي الليبرالي الروسي في مجلس الدوما - بحسب وكالة أنباء "نوفوستي" اليوم الاثنين - "إن هذا الدفن لا يجوز في الساحة الحمراء لأنه تجديف، حيث لا يجوز دفن الناس في مكان توجد فيه حلبة التزلج وأروقة التسوق ويحتفل الناس بالعام الجديد ويتجولون ويتنزهون في مختلف الأوقات"، مشددا على أن كتلة الحزب الديمقراطي الليبرالي في البرلمان قدمت العديد من مشاريع القوانين حول هذا الموضوع.

ويدور الحديث هنا عن المقبرة الموجودة عند جدار الكرملين، حيث تم دفن كبار القادة العسكريين والسياسيين للدولة السوفيتية.

يُشار إلى أنه تم دفن ستالين بالقرب من ضريح لينين، وكذلك مؤسس المخابرات السوفيتية فيليكس دزيرجينسكي وغيرهما.