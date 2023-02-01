تخصيص 2 شباك بمركز فاقوس التكنولوجى لتوفير خدمات الخارجية لمراكز الشرقية

وفي سياق آخر، استعرض محمد العزوني مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالديوان العام، موقف تنفيذ الخطة الموحدة بالمراكز والمدن والأحياء حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022 / 2023 م ، تبلغ 687 مليون و 721 ألف جنيه وجاءت نسبة التنفيذ الكلية 54 %، حيث بلغت نسبة تنفيذ برنامج النقل والمواصلات 50% والكهرباء 64 %، وتحسين البيئة 83 % ، وتدعيم الوحدات المحلية 20 % ، الأمن والإطفاء والمرور 51 % " وذلك لتحسين مستوى جميع الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، حتى يشعر المواطن بالتغيير نحو حياة أفضل.

شدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ، بضرورة التنسيق مع مديري المديريات الخدمية، لمتابعة تنفيذ المشروعات الجارية بكل مركز ومدينة، والإستفادة من الإعتمادات المالية المتاحة، مع إلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المُحدد لإنهاء الأعمال ودخول المشروعات الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.