تجارة القاهرة: انتظام تصحيح نماذج الإجابة لامتحانات التيرم الأول وإعلان النتائج إلكترونيا

كتب محمد صبحى

أعلن الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، أن الكلية انهت امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول على مستوى جميع الفرق الدراسية والبرامج الخاصة، أمس الأول الاثنين، مشيرا إلى أن حوالى 55 ألف طالب مقيدين بالكلية ادوا الامتحانات بهدوء ودون مشاكل مع متابعة دورية للجان منذ انطلاق الماراثون وحتى آخر يوم.

وقال الدكتور جمال شحاتة فى تصريحات لـ" اليوم السابع" أن الكنترولات تعمل على تصحيح نماذج الإجابة منذ انطلاق الامتحانات وذلك تمهيدا للعمل على المراجعة والرصد وإعلان النتائج للطلاب لافتا إلى أن من المتوقع أن يتم إعلان النتائج خلال أسبوعين مع فتح باب التقدم بالتماسات أمام الطلاب، موضحا أن إعلان النتيجة سيكون إلكترونيا على موقع الكلية.

وتابع عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، إن الكلية ستنظم احتفالية يوم الوفاء، خلال إجازة منتصف الفصل الدراسى الأول، وذلك بهدف تأبين أساتذة الكلية الراحلين، بالإضافة إلى تكريم أساتذة الكلية على جهودهم خلال الفترة الماضية.

وبحسب الجدول الزمنى للخريطة الزمنية للعام الجامعى 2022/2023 بدأت الدراسة يوم السبت 1 أكتوبر 2022، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعًا تنتهى فى 5 يناير 2023، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يوم 9 يناير 2023، وتنتهى فى 26 يناير 2023، وتبدأ أجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 28 يناير 2023، وتنتهى الخميس 9 فبراير 2023، ويبدأ الفصل الدراسى الثانى فى 11 فبراير 2023، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا تنتهى الخميس 1 يونيو 2023، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2023، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.