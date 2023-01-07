اليوم السابع
Ads
السبت، 07 يناير 2023 12:29 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

إعلام القاهرة تعلن فتح باب التقدم للدبلوم والماجستير المهنى فى الاتصال السياسى

السبت، 07 يناير 2023 11:41 ص
إعلام القاهرة تعلن فتح باب التقدم للدبلوم والماجستير المهنى فى الاتصال السياسى كلية الإعلام جامعة القاهرة
كتب ـ محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت كلية الإعلام بجامعة القاهرة عن إتاحة الدبلوم والماجستير المهنى فى الاتصال السياسى، ويحاضر فيها نخبة من أساتذة الإعلام وخبراء متخصصين، ومدة الدراسة عام للدبلوم، وعامين للماجستير، وتحصل على شهادة معتمدة من كلية الاعلام جامعة القاهرة.
 
وأشارت كلية الإعلام بجامعة القاهرة، إلى فتح باب التقديم للفصل الدراسى الثانى 2022-2023، وذلك من خلال التسجيل على :  https://forms.gle/LXkG544wKoU9DvFa8
وأعلنت كلية الإعلام بجامعة القاهرة، عن المستندات والأوراق المطلوبة للالتحاق ومنها شهادة المؤهل وشهادة الميلاد و6 صور شخصية، وإقرار وطلب التحاق بالإضافة إلى الرسوم المقررة.
 
وكانت أعلنت كلية الإعلام بجامعة القاهرة، اعتماد مركز الكلية للتحول الرقمى، وذلك على هامش الاجتماع العاشر للوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات، المنعقد فى جامعة طنطا، حيث تم تسليم الدكتور محمد حسن جاد الله مدير الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات بالمجلس الأعلى للجامعات شهادة اعتماد مركز كلية الإعلام للتحول الرقمى إلى كلية الإعلام برئاسة الدكتورة حنان جنيد عميدة الكلية بحضور الدكتورة داليا محمد عبد الله أستاذ ورئيس قسم العلاقات العامة والإعلان ومدير مركز الكلية للتحول الرقمى.
 
وأوضحت كلية الإعلام بجامعة القاهرة، أن مركز كلية الإعلام للتحول الرقمى مركزا معتمدا رسميا للتدريب والاختبارات الإلكترونية على برامج تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها المعتمدة من الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات CUIT.
 
وكان أعلن مركز التحول الرقمى بكلية الإعلام جامعة القاهرة، عن بدء دورات وامتحانات شهادة أساسيات التحول الرقمى المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، وذلك لكل من أعضاء هيئة التدريس للترقى وأعضاء الهيئة المعاونة وطلاب الدراسات العليا المسجلين لدرجة الماجستير والدكتوراه والدبلومات المهنية كشرط منح للدرجة العلمية.
 
وكان المجلس الأعلى للجامعات، أقر على طلاب الدراسات العليا ضرورة الحصول على شهادة التحول الرقمى كشرط أساسى لمنح الدرجة العلمية لطلاب الدبلوم أو الماجستير أو الدكتوراه، فضلا عن ضرورة حصول المدرسين والأساتذة المساعدين لها كشرط للترقية
 

التعليم العالى

التحول الرقمى

اخبار مصر

اعلام القاهرة

الاتصال السياسى

اخبار مصرية



الموضوعات المتعلقة

دار علوم القاهرة تعلن ضوابط امتحانات نهاية الترم الأول

الثلاثاء، 03 يناير 2023 03:00 ص

"دار العلوم" القاهرة تحتفل باليوم العالمى للغة العربية وتكريم الفقى ومدكور.. صور

الخميس، 22 ديسمبر 2022 09:21 م

إعلام القاهرة تحتفل بتخريج دفعة الراحل محمود علم الدين وتكرم أسرة ياسر رزق

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 10:15 م

إعلام القاهرة تنتهي من الاستعداد لحفل تخريج دفعة الدكتور محمود علم الدين 2021 - 2022

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 09:17 ص

غدا.. إعلام القاهرة تنظم ندوة حول مناهضة العنف ضد المرأة

الإثنين، 05 ديسمبر 2022 12:19 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة