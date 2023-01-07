إعلام القاهرة تعلن فتح باب التقدم للدبلوم والماجستير المهنى فى الاتصال السياسى

كتب ـ محمد صبحى

أعلنت كلية الإعلام بجامعة القاهرة عن إتاحة الدبلوم والماجستير المهنى فى الاتصال السياسى، ويحاضر فيها نخبة من أساتذة الإعلام وخبراء متخصصين، ومدة الدراسة عام للدبلوم، وعامين للماجستير، وتحصل على شهادة معتمدة من كلية الاعلام جامعة القاهرة.

وأشارت كلية الإعلام بجامعة القاهرة، إلى فتح باب التقديم للفصل الدراسى الثانى 2022-2023، وذلك من خلال التسجيل على : https://forms.gle/LXkG544wKoU9DvFa8

وأعلنت كلية الإعلام بجامعة القاهرة، عن المستندات والأوراق المطلوبة للالتحاق ومنها شهادة المؤهل وشهادة الميلاد و6 صور شخصية، وإقرار وطلب التحاق بالإضافة إلى الرسوم المقررة.

وكانت أعلنت كلية الإعلام بجامعة القاهرة ، اعتماد مركز الكلية للتحول الرقمى، وذلك على هامش الاجتماع العاشر للوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات، المنعقد فى جامعة طنطا، حيث تم تسليم الدكتور محمد حسن جاد الله مدير الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات بالمجلس الأعلى للجامعات شهادة اعتماد مركز كلية الإعلام للتحول الرقمى إلى كلية الإعلام برئاسة الدكتورة حنان جنيد عميدة الكلية بحضور الدكتورة داليا محمد عبد الله أستاذ ورئيس قسم العلاقات العامة والإعلان ومدير مركز الكلية للتحول الرقمى.

وأوضحت كلية الإعلام بجامعة القاهرة، أن مركز كلية الإعلام للتحول الرقمى مركزا معتمدا رسميا للتدريب والاختبارات الإلكترونية على برامج تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها المعتمدة من الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات CUIT.

وكان أعلن مركز التحول الرقمى بكلية الإعلام جامعة القاهرة، عن بدء دورات وامتحانات شهادة أساسيات التحول الرقمى المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، وذلك لكل من أعضاء هيئة التدريس للترقى وأعضاء الهيئة المعاونة وطلاب الدراسات العليا المسجلين لدرجة الماجستير والدكتوراه والدبلومات المهنية كشرط منح للدرجة العلمية.

وكان المجلس الأعلى للجامعات، أقر على طلاب الدراسات العليا ضرورة الحصول على شهادة التحول الرقمى كشرط أساسى لمنح الدرجة العلمية لطلاب الدبلوم أو الماجستير أو الدكتوراه، فضلا عن ضرورة حصول المدرسين والأساتذة المساعدين لها كشرط للترقية