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بريطانيا: إرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا ليس النهج الصحيح

الأربعاء، 01 فبراير 2023 08:46 م
بريطانيا: إرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا ليس النهج الصحيح اوكرانيا وروسيا
كتب أحمد عرفة

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أكدت بريطانيا، إرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا ليس النهج الصحيح، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت السلطات الأوكرانية اليوم الأربعاء، أنها داهمت منازل ومكاتب شخصيات عامة ومسؤولين فى إطار مكافحة الفساد، حسبما نقل موقع "الشرق" الإخبارى.

من جانب أخر قال الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكى، اليوم الأربعاء، إن الحكومة الأوكرانية وقواتها العسكرية والأمنية تعمل مع حلفاء كييف لإلحاق الهزيمة بروسيا فى ساحة المعركة.

 

وأضاف زيلينسكي - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية - أن هذه الجهود تهدف لإفشال أية محاولات من قبل موسكو لتنفيذ هجمات انتقامية.

وأكد زيلينسكي أن فشل روسيا في عدوانها علي أوكرانيا هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم.

 

 

 

 

 


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