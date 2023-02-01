كتب محمد جمال

حذرت موسكو إسرائيل من إمداد أوكرانيا بالأسلحة، حسبما ذكرت شبكة "سكاى نيوز"، رسائل شديدة اللهجة وتحذيرات قد تحمل تداعيات على العلاقات الثنائية، فهكذا يبدو الموقف الروسي إزاء الأنباء التي تتحدث عن استعداد إسرائيل لتزويد نظام كييف بالأسلحة.

وفى وقت سابق، قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف إن أى خطوة متهورة لدعم نظام كييف بالأسلحة والعتاد سوف تؤدى إلى تدمير العلاقات الثنائية بين موسكو وتل أبيب.

وفي خضم توتر العلاقات الروسية الإسرائيلية على ضوء مواقف وأفعال تل أبيب على مدار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، تثار أسئلة عن مدى جرأة إسرائيل في ضخ نظام كييف بالسلاح؟ وعن ماهية وطبيعة الرد الروسي في المقابل؟

من ناحية أخرى، قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، إن بلاده تتوقع الحصول على ما يتراوح بين 120 إلى 140 دبابة قتالية غربية حديثة في "الموجة الأولى" من الشحنات القادمة من 12 دولة.