حذرت موسكو إسرائيل من إمداد أوكرانيا بالأسلحة، حسبما ذكرت شبكة "سكاى نيوز"، رسائل شديدة اللهجة وتحذيرات قد تحمل تداعيات على العلاقات الثنائية، فهكذا يبدو الموقف الروسي إزاء الأنباء التي تتحدث عن استعداد إسرائيل لتزويد نظام كييف بالأسلحة.
وفى وقت سابق، قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف إن أى خطوة متهورة لدعم نظام كييف بالأسلحة والعتاد سوف تؤدى إلى تدمير العلاقات الثنائية بين موسكو وتل أبيب.
وفي خضم توتر العلاقات الروسية الإسرائيلية على ضوء مواقف وأفعال تل أبيب على مدار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، تثار أسئلة عن مدى جرأة إسرائيل في ضخ نظام كييف بالسلاح؟ وعن ماهية وطبيعة الرد الروسي في المقابل؟
من ناحية أخرى، قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، إن بلاده تتوقع الحصول على ما يتراوح بين 120 إلى 140 دبابة قتالية غربية حديثة في "الموجة الأولى" من الشحنات القادمة من 12 دولة.
وأضاف الوزير الأوكراني -في إفادة صحفية نقلتها قناة "سي إن إن"، الإخبارية الأمريكية- أن "تحالف الدبابات يضم الآن 12 عضواً، ويمكنني أن أشير إلى أنه في الموجة الأولى من المساهمات، ستتلقى القوات المسلحة الأوكرانية ما بين 120 و 140 دبابة من الطراز الغربي".
وجدد كوليبا دعواته لمنح أوكرانيا طائرات مقاتلة، قائلا إن الجيش الأوكراني "يجب أن يتلقى كل أنواع الأسلحة التي يحتاجها للدفاع عن بلادنا واستعادة وحدة أراضيها".
وفي مينسك، قال رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، إن بلاده مستعدة لتقديم المزيد من الدعم لروسيا في صراعها مع أوكرانيا.
وذكرت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية -في نشرتها الإنجليزية- أن لوكاشينكو أدلى بهذه التصريحات خلال زيارة دولة إلى زيمبابوي، مضيفة أنه لم يذكر في الوقت نفسه نوع المساعدة التي تنوي بلاده تقديمها.
وفي حين أنها لم تقدم أية قوات للصراع، يُشار إلى أن بيلاروسيا سمحت لروسيا باستخدامها كنقطة انطلاق عسكرية.
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