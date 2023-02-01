وكالات الأنباء

أعلنت السلطات الأوكرانية اليوم الأربعاء، أنها داهمت منازل ومكاتب شخصيات عامة ومسؤولين فى إطار مكافحة الفساد، حسبما نقل موقع "الشرق" الإخبارى.

من جانب أخر قال الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكى، اليوم الأربعاء، إن الحكومة الأوكرانية وقواتها العسكرية والأمنية تعمل مع حلفاء كييف لإلحاق الهزيمة بروسيا فى ساحة المعركة.