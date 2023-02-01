وأضاف زيلينسكي - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية - أن هذه الجهود تهدف لإفشال أية محاولات من قبل موسكو لتنفيذ هجمات انتقامية. 
وأكد زيلينسكي أن فشل روسيا في عدوانها علي أوكرانيا هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم.