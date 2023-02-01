النيابة تحقق فى واقعة مقتل عامل دليفرى فى دمياط.. والجناة يمثلون الجريمة

تباشر النيابة العامة بدمياط التحقيقات في واقعة مقتل عامل دليفري، وذلك عقب ضبط المتهمين مرتكبي الواقعة، وتحركت النيابة العامة برفقة قوات الأمن لموقع الحدث، وذلك لتمثل الجناة الجريمة، وأغلقت قوات الأمن بدمياط طريق المطار بمدينة دمياط الجديدة جزئيا، لحين الانتهاء من تمثيل الجريمة.

ونجحت قوات الأمن بدمياط من ضبط تشكيل عصابي متهم بارتكاب جريمة مقتل عامل دليفري، بغرض سرقة دراجته البخارية، وذلك بعد أن كشفت التحريات اتخاذ مجموعة من الخارجين على القانون منزلا بمدينة الزرقا التابعة لمحافظة دمياط مخبأ سريا لمزاولة أنشطتهم الإجرامية.

وعلى الفور تشكلت فرقة أمنية بمشاركة قسم شرطة الزرقا وكفر سعد وكفر البطيخ لمداهمتهم، وأسفرت تلك الحملة من ضبط الجناة، فضلا عن كشف تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات البخارية.

وتعود تفاصيل الواقعة حين تلقت قوات الأمن بلاغا أفاد بمقتل شخص يدعي محمد ز، مقيم بقرية كفر الزهراء التابعة لمركز كفر سعد، ويعمل عامل دليفري، وذلك عقب اعتراضه من قبل مجموعة من الخارجين علي القانون بغرض سرقة دراجته البخارية غير أنه حاول مقاومتهم حتي لقي مصرعه متأثرا بإصابته بعدة طعنات نافذة.

وأكد أهالى القرية أن مجموعة من الأشخاص اعترضوا طريق المجني عليه بمنطقة طريق المطار بمدينة دمياط الجديدة، وذلك أثناء ذهابه قاصدا مقر عمله، محاولين الاستيلاء على ممتلكاته الشخصية، موضحين أنهم حاولوا إنقاذه فور سماعهم الخبر غير أنهم لم يتمكنوا من ذلك.

وقال أحد جيران المجني عليه، إنه كان مسؤولا عن أسرته ووالدته، موضحا أنه اعتاد أن يسلك هذا الطريق يوميا بسبب قربه من مقر عمله، مشيرا إلي اعتراض الجناة طريقه مستخدمين أسلحة بيضاء، مشيرا إلي أن المجني عليه يحظي بسيرة طيبة بين اهالي القرية، مؤكدا أنه لم يكن لديه أية عداوات.

واصطحبت قوات الأمن الجناة إلى مركز شرطة كفر سعد، تمهيدا للعرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.