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القاهرة الإخبارية: السلطات الأوكرانية تضبط أكثر من مليار دولار بشركة نفط

الأربعاء، 01 فبراير 2023 02:29 م
القاهرة الإخبارية: السلطات الأوكرانية تضبط أكثر من مليار دولار بشركة نفط الوضع فى اوكرانيا
كتب سمير حسنى

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أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى نبأ عاجل، أن الأمن الأوكراني داهم منازل ومكاتب شخصيات عامة ومسؤولين في إطار قضايا فساد، حيث تم ضبط أكثر من مليار دولار بشركة نفط.

كان عمدة مدينة نيكولاييف جنوب شرق أوكرانيا ألكسندر سينكيفيتش اقترح بناء ملاذات آمنة سرية لنواب المجلس المحلي للمدينة.

وقال: "أود أن اقترح على جميع النواب الذين لا توجد لديهم الإمكانية للعمل بسبب المشاكل مع الكهرباء والإنترنت تجهيز ملاذات يكون بإمكانكم الوصول إليها والعمل بهدوء".

وأضاف أن "هذا المكان سيكون سريا، والمعلومات عن موقعه ستقدم لكم شخصيا. ويمكننا بناء تلك المواقع في 4 مناطق بمدينة نيكولاييف حتى تكون مريحة".

وتشير وسائل الإعلام المحلية إلى أن دورات واجتماعات مجلس البلدية تجري عبر الإنترنت. وبسبب انقطاع الكهرباء والإنترنت ليس بإمكان كل النواب حضور الاجتماعات دوما.

 


اوكرانيا

الحرب الروسية الاوكرانية

شركة نفط

قضايا فساد فى اوكرانيا



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