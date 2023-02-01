اليوم السابع
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الأربعاء، 01 فبراير 2023 09:33 م
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الفريق أسامة عسكر يلتقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة لدولة بنين

الأربعاء، 01 فبراير 2023 08:39 م
الفريق أسامة عسكر يلتقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة لدولة بنين الفريق أسامة عسكر يلتقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة لدولة بنين
كتب زكى القاضى

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التقى الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، فريكتيو جيبا جيدى رئيس أركان القوات المسلحة البنينى والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً ، حيث أجريت مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى
لكلا البلدين.
 
تناول اللقاء عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث آفاق التعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا الجانبين.
 
وأعرب رئيس أركان حرب القوات المسلحة عن اعتزاز مصر بعلاقاتها المتميزة مع جمهورية بنين ، مؤكداً حرص القوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون والشراكة فى مختلف المجالات العسكرية.
 
فيما أشاد رئيس أركان القوات المسلحة البنينى بدور مصر المؤثر والفاعل فى كافة القضايا المطروحة داخل القارة الأفريقية، معرباً عن تطلعه لمزيد من التعاون العسكرى بين البلدين.
 
حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين.

القوات المسلحه

الجيش المصرى

بنين

الفريق اسامه عسكر



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