الصحة: المخالطين لشخص مصاب بالالتهاب الكبدى B عليهم تلقى اللقاح المضاد

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان، إنه في حالة إذا كان الشخص مخالطا لشخص مصاب بالتهاب الكبد B ، فيجب الحرص علي تلقى اللقاح الخاص به لتقلل فرصة إصابته بالفيروس.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن اللقاح متوفر في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن لقاح الالتهاب الكبدى بى آمن وفعال فى الحماية من العدوى مدى الحياة، ووجهت المواطنين بالحصول عليه، وأضافت أن اللقاح متوفر فى فروع فاكسيرا على مستوى الجمهورية.

وكانت الدكتورة هبة والى، رئيس الشركة المصرية للأمصال واللقاحات (فاكسيرا)، أكدت أن الشركة توفر تطعيمات الالتهاب الكبدى بى بسعر 35 جنيهًا للجرعة للكبار والصغار.