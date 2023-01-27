الصحة ترصد أمراضا تنتقل من الأم للجنين وطرق الوقاية.. إنفوجراف

كتب وليد عبد السلام

حذرت وزارة الصحة والسكان من أمراض تنتقل من الأم للجنين خلال فترة الحمل، ومنها الالتهاب الكبدى بى، وفيروس نقص المناعة البشرى، وبكتيريا الزهرى.

ورصدت وزارة الصحة والسكان طرق الوقاية من هذه الأمراض للحفاظ على صحة الأم وعدم نقل الأمراض للجنين، ومنها:

- عدم مشاركة الأدوات الشخصية مع الآخرين، مثل استخدام السرنجات والقصافة والمقص وأى أدوات أخرى.

- استخدام الواقى الذكرى فى حالة إصابة الزوج.

- الالتزام بتعليمات الطبيب المختص خلال فترة الحمل.

وتابعت وزارة الصحة والسكان أن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة الأم والجنين تقدم خدماتها للسيدات طوال فترة الحمل بالمجان ووجهت السيدات بزيارة أقرب وحدة صحية من الساعة 8 صباحًا حتى 2 مساءً للحصول على خدمات المبادرة.

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن 4 تحاليل مهمة للسيدات الحوامل طوال فترة الحمل تضمنت:

1- تحليل السكر والضغط.

2- تحليل بكتيريا الزهرى.

3- تحليل فيروس الالتهاب الكبدى HBV.

4- تحليل فيروس نقص المناعة البشرى HIV.

وقالت وزارة الصحة والسكان إنه يتم تقديم كافة الفحوص مجانا ضمن مبادرة صحة الأم والجنين.