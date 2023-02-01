وأكد الجيش اللبناني ــ في بيان صحفي، اليوم/الأربعاء/ ـــ أن المقبوض عليهم تورطوا في جرائم منها الإتجار بالمخدرات والقيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، والتجول داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية، وقيادة سيارات ودرّاجات نارية من دون أوراق قانونية.



وأوضح أن وحدات الجيش ضبطت أيضا كميّات من الذخائر الخفيفة والمتوسطة، وعدداً من السيارات والدرّاجات النارية، بالإضافة إلى كميات من المخدرات ومواد مختلفة معدة للتهريب وعدد من أجهزة الاتصالات.



وأشارت إلى أن المقبوض عليهم تم تسليمهم مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم.