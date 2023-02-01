التنمية المحلية تناقش مقترح لائحة صندوق النظافة الجديد بالمحافظات.. تفاصيل

كتب على عبد الرحمن

عقدت وزارة التنمية المحلية اجتماعاً لمناقشة مقترح لائحة صندوق النظافة الجديد والذى قام بإعداده استشارى مشروع تطهير مصرف كيتشنر لصالح محافظة الدقهلية كمقترح استرشادى للإستفادة منه بباقى المحافظات، وذلك فى ضوء تنفيذ وزارة التنمية المحلية منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بعموم محافظات الجمهورية بهدف تطوير منظومة المخلفات ووقف التدهور البيئى والصحى وتحقيق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة بالمنظومة وتحسين المظهر الحضارى فى أنحاء الجمهورية تزامناً مع الجمهورية الجديدة وإتساقاً مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم، أن الاجتماع عٌقد برئاسة الدكتور خالد قاسم مساعد الوزير للتطوير المؤسسى ودعم السياسات والدكتورة ناهد إسكندر مدير وحدة تنفيذ مشروع كيتشنر وبحضور نائب محافظ القليوبية ومشاركة عدد من سكرتيرى عموم المحافظات وسكرتيرى عموم مساعدين فى 12 محافظة هى (القاهرة -الجيزة- الاسكندرية – الغربية -الدقهلية – كفر الشيخ – القليوبية- الاسماعيلية – قنا – المنيا – جنوب سيناء – مطروح) وممثلى وحدة المخلفات بالوزارة وممثلى هيئة نظافة وتجميل القاهرة ومديرى إدارات البيئة والمخلفات بالمحافظات، وذلك لمناقشة المقترح المُقدم فى ضوء قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020م.

وأكد وزير التنمية المحلية سعى الوزارة لتحقيق الاستدامة لمنظومة المخلفات بجميع المحافظات والاهتمام بالمدن والأحياء والقرى والتوابع بالقدر الذى يساهم فى تشجيع شركات القطاع الخاص المتخصصة فى إدارة المخلفات بشراكة استراتيجية مع المحافظات وتعظيم الاستثمار فى المجال ، لافتاً إلى سعى وزارة التنمية المحلية لتمكين المحافظات من وضع آلية مجدية وفعالة لإدارة موارد الصندوق و إدارة المنظومة بشكل فعال يحقق رضا المواطنين ويساعد على تحسين جودة الحياة ، وشدد اللواء هشام آمنة على ضرورة مراعاة الوضع الحالى لكل محافظة نظراً لإختلاف طبيعة المحافظات عن بعضها البعض، وضرورة مشاركة جميع المحافظات للوصول إلى مُخرج نهائى يتضمن رؤية ومقترحات الجميع .

وأوضح وزير التنمية المحلية أن الوزارة تسعى لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية فى بناء منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة و التطوير المؤسسى وحوكمة المنظومة واستدامتها فى جميع مراحلها وتنفيذ منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة.

وجاء استعراض مقترح الاستشارى فى إطار تنفيذ وزارة التنمية المحلية لمشروع تطهير مصرف كيتشنر "مكون المخلفات الصلبة" والممول بقرض من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRD والمنحة المقدمة من الإتحاد الأوروبى والذى يهدف إلى تدعيم منظومة النظافة فى المحافظات الثلاثة الواقعة بنطاق مصرف كيتشنر وهى الدقهلية وكفر الشيخ والغربية من خلال إنشاء مصانع ومحطات وسيطة وتأهيل وإغلاق المقالب العشوائية وإعادة تأهيل جراجات وتوفير أدوات لجمع ونقل المخلفات الصلبة لتحقيق الهدف العام من المشروع وهو تحسين الصحة العامة والوضع البيئى مما يساعد على إستقرار الوضع الإقتصادى والإجتماعى لسكان المحافظات المستهدفة من المشروع.

وخلال الاجتماع إستعرض الإستشارى تجربة المشروع فى إعداد مسودة للائحة صندوق النظافة بمحافظة الدقهلية والذى يهدف إلى العمل على الإرتقاء بمستوى خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات ودعم مشاركة القطاع الخاص لتقديم الخدمات بدءً من خدمات الجمع والنقل والنظافة العامة والمعالجة والتدوير وحتى التخلص الآمن وكذا الحد من المقالب العشوائية وإعادة تأهيلها وغلقها.

كما شمل العرض التقديمى مقترح الهيكل الإدارى للصندوق وتمثيل مجلس إدارة الصندوق، وإختصاصات مجلس الإدارة وكذا إختصاصات مدير الصندوق والأمور المتعلقة بالموازنة وموارد الصندوق والتدفقات المالية المرتبطة بإدارة منظومة المخلفات.

كما شهد الاجتماع الاستماع الى رؤية ومقترحات نائب محافظ القليوبية والسادة سكرتيرى العموم والسكرتيرى العموم المساعدين والتى سيتم العمل عليها للخروج بتصور شامل للائحة التنفيذية لصناديق النظافة بالمحافظات .

ومن جانبه أكد الدكتور خالد قاسم أن هذا المقترح يدعم استراتيجية وزارة التنمية المحلية التى شدد عليها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وبدورها أكدت الدكتورة ناهد إسكندر على أن ما تم عرضه هو جهد تم بذله لصالح محافظة الدقهلية ضمن أنشطة مشروع كيتشنر لبحث آليه الإستفادة منه كنموذج إسترشادى لبقية المحافظات.

وتم الاتفاق فى ختام الاجتماع على استمرار اللقاءات والمناقشات للوصول إلى التوافق فى ضوء القانون 202 لسنة 2020م ولائحته التنفيذية للوصول إلى آليات عمل تحقق الإستفادة المثلى للمنظومة بالمحافظات .