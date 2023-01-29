وزيرة البيئة ومحافظ أسيوط يشاركان في حملة تشجير ضمن مبادرة 100 مليون شجرة

أسيوط -هيثم البدرى

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة يرافقها اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عدة فعاليات خلال زيارتها لمحافظة أسيوط لافتتاح وتفقد عدد من مشروعات البرنامج الوطنى للنهوض بمنظومة المخلفات منها تنفيذ حملة تشجير وزراعة بعض الأشجار داخل المحطة الوسيطة بمركز أبوتيج أثناء افتتاحها بحضور ممثلى البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة وقيادات المحافظة في إطار الإحتفال بيوم البيئة الوطني والمبادرة الرئاسية اتحضر للأخضر.

وأكدت وزيرة البيئة أن تلك الحملات تأتي ضمن مبادرة فخامة رئيس الجمهورية لزراعة "100 مليون شجرة" حيث يتم خلالها التوعية بأهمية زيادة المساحات الخضراء وتحسين جودة الهواء وتشجيعا للمواطنين للحفاظ على البيئة.

وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد ،أن الوزارة تقوم بحملات تشجير في مختلف محافظات الجمهورية بالتعاون مع المجتمع المدني في إطار جهود الدولة المصرية في ملف المناخ حيث تتم تلك الحملات من خلال الأفرع الإقليمية للوزارة بالتعاون مع السادة المحافظين ويتم التركيز خلالها على زراعة الأشجار حول المدارس لتكون بمثابة رسالة لطلاب المدارس عن أهمية زراعة الاشجار بهدف غرس ثقافة التشجير والحفاظ على البيئة لدى النشء وتعريفه بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية.

من جانبه أكد محافظ أسيوط، أهمية عوائد المبادرة الرئاسية زراعة 100 مليون شجرة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية منها زراعة الأشجار ذات العائد الاقتصادي "زيتون وموالح ورمان أو أشجار خشبية "ماهوجني والجاتروف" أو أية أشجار أخرى ذات عائد اقتصادي بالإضافة إلى مضاعفة النصيب الحالي للفرد من المساحات الخضراء وامتصاص الملوثات وحجز الأدخنة والغبار بما ينعكس بالايجاب على الصحة العامة للمواطنين بالإضافة إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لافتًا إلى استمرار جهود المحافظة في أعمال التشجير وزراعة الأشجار بقرى ومراكز المحافظة وبكافة المواقع والمنشآت الحكومية وغير الحكومية.

وأوضح اللواء عصام سعد أن المحافظة بالتعاون مع البيئة والزراعة والوحدات المحلية والمخلفات الصلبة تقوم بحملات تشجير واسعة على جانبي الطرق السريعة والمحاور الرئيسية وعواصم المدن ضمن المبادرات الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة واتحضر للاخضر اللتان أطلقهما الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ضمن رؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة منوها إلى إنه تم خلال الأيام الماضية إطلاق مبادرة مستقبل أخضر في إطار الاحتفال بيوم البيئة الوطني تستهدف جميع المراكز والأحياء لمدة شهر يتم خلالها زراعة الأشجار وتكثيف برامج التوعية ثقافة زراعة الأشجار المثمرة أو زينة بالطرق والشوارع وأمام المنازل واستبدال أماكن القمامة بالزراعة وتنفيذ حملات نظافة وعمل الندوات التوعوية للاهالي عن كيفية الحفاظ على البيئة والتخلص الأمن من القمامة.