الإرهاق المستمر والدوخة.. اعرف علامات الجفاف لدى الكبار والصغار

كتبت رانيا عامر

يعاني الكثيرون من الصغار و الكبار من مشكلة الجفاف خاصة في موسم الشتاء، وهناك العديد من الأشكال التي تدل على الجفاف منها العطش والدوخة، وانخفاض عدد التبول ، الإرهاق المستمر .وذلك وفقا لما نشرته شبكة السي ان ان الأمريكية.

ولا يعد العطش دائمًا مؤشرًا مبكرًا على حاجة الجسم إلى المياه، حيث لا يشعر العديد من الأشخاص، خاصة كبار السن، بالعطش حتى يُصابوا بالجفاف بالفعل. لذلك، من المهم أن تزيد من شرب المياه في كافة أحوال الجو، أو عندما تكون مريضًا.

ومن جانبهم نصح عدد من الأطباء بضرورة أن يحمي الأشخاص أنفسهم من الجفاف خلال فصل الشتاء عبر شرب كميّة كافية من الماء، بمقدار لا يقل عن لترين يوميًا، وإضافة السّوائل إلى وجبات الطّعام.

تختلف أعراض الجفاف بحسب العمر.

علامات الجفاف للصغار

1.جفاف الفم واللسان

2.عدم نزول دموع عند البكاء

3.جفاف الحفاضات ثلاث ساعات

4.انخماص البقعة الرخوة أعلى الجمجمة

5.الفتور أو التهيج

اعراض الجفاف لدى الكبار

1.العطش الشديد

2.انخفاض عدد مرات التبول

3.بول داكن اللون

4.الإرهاق

5.الدوخة