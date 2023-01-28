أمراض تسبب كثرة التبول.. منها السكري والتهاب المثانة

كتبت فاطمة خليل

أمراض تسبب كثرة التبول مرض السكري التبول المتكرر هو عندما تحتاج إلى التبول أكثر مما تفعل، وعادة يحدث ذلك عندما تفقد السيطرة على مثانتك ولديك رغبة مستمرة في زيارة الحمام يمكن أن تؤدي عدة عوامل إلى كثرة التبول يمكن أن تؤدي العديد من الحالات الصحية أيضًا إلى ظهور الأعراض، وفي حين أن كثرة شرب الماء يمكن أن يكون سببًا شائعًا، إلا أن المشكلات الصحية المزمنة مثل مرض السكري يمكن أن تكون أيضًا سببًا محتملًا، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".مرض السكري

يعد التبول المتزايد أحد أكثر أعراض مرض السكري شيوعًا.

وفقًا لخدمات الصحة الوطنية في المملكة المتحدة (NHS)، يمكن أن ترتفع كمية البول من 3 لترات في الحالات الخفيفة إلى 20 لترًا يوميًا في حالات مرض السكري الشديدة ومع ذلك ، إذا انتهيت من التبول أكثر من 7-10 مرات ، فقد يشير ذلك إلى داء السكري من النوع 1 أو النوع 2.

فرط نشاط المثانة فرط نشاط المثانة هو حالة قد يشعر فيها الشخص برغبة مفاجئة في التبول وقد يجد صعوبة في السيطرة عليه. التبول المتكرر هو علامة شائعة على هذه الحالة.

وفقاً لـMayo Clinic بعض الأشخاص قد يعانون أيضًا من فقدان غير مقصود للبول (سلس البول الإلحاحي).

عدوى المسالك البولية تشير عدوى المسالك البولية إلى عدوى تحدث في الجهاز البولي. تشمل الأعراض الشائعة الألم والحرقان أثناء التبول ، وكثرة التبول، والشعور بالحاجة الملحة للتبول ، وتشنج البطن والبول الدموي.

مشاكل البروستاتا عند الرجال عند الرجال، قد يشير التبول المتكرر إلى عدد لا يحصى من مشاكل البروستاتا. وهذا يشمل: تضخم البروستاتا الحميد، تضخم البروستاتا، وهو التهاب البروستاتا الناتج عن عدوى بكتيرية. سرطان البروستاتا ، والذي يحدث عندما تبدأ خلايا البروستاتا في النمو بشكل لا يمكن السيطرة عليه.

كثرة التبول عند النساء بقدر ما يتعلق الأمر بالنساء، فإن العديد من الحالات ، بخلاف التهاب المسالك البولية وعدوى المثانة والسكري ، يمكن أن تسبب التبول المتزايد والمتكرر.

وهذا يشمل الحمل والأورام الليفية وانخفاض مستويات هرمون الاستروجين بسبب انقطاع الطمث وسرطان المبيض.