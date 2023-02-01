اليوم السابع
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إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 فى الجيزة خلال ساعات

الأربعاء، 01 فبراير 2023 04:00 م
إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 فى الجيزة خلال ساعات وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتبت - مرام محمد

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يشغل اهتمام أولياء الأمور والطلاب موعد الإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية، خاصة بعد اعتمادها من قبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مساء اليوم الأربعاء، بنسبة نجاح بلغت 76.81%، وذلك بحضور أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة.
 
وأكدت مصادر بمحافظة الجيزة، أنه سيتم الإعلان رسميا عن نتائج طلاب الشهادة الإعدادية 2023 خلال الساعات القليلة القادمة، وذلك مساء اليوم أو صباح غد الخميس.
 
وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الطالب يستطيع الحصول على نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، بالرقم القومي من خلال المدرسة فور ظهورها أو من خلال البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة، بالضغط هنا على هذا الرابط
 
‏http://www.giza.gov.eg/Default.aspx
 
 
وجاء ترتيب الإدارات التعليمية بعد اعتماد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بنتيجة الشهادة الإعدادية 2023 كالتالى:
فى المركز الأول ( الدقى ) الثانى ( الهرم ) الثالث ( جنوب الجيزة ) الرابع ( الوراق) ، الخامس ( الشيخ زايد)، السادس( العمرانية)، السابع ( الصف )، الثامن ( العجوزة )، التاسع ( أطفيح ) ، العاشر ( شمال الجيزة )، الحادى عشر ( 6 أكتوبر )، الثانى عشر (منشأة القناطر)، الثالث عشر ( البدرشين ) ، الرابع عشر ( العياط ) ، الخامس عشر ( بولاق الدكرور ) ، السادس عشر ( الحوامدية )، السابع عشر ( كرداسة ) ، الثامن عشر (أوسيم)، التاسع عشر (أبوالنمرس)، العشرون (الواحات البحرية). 
 
واعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، نتيجه القسم المهنى، فقد بلغت نسبة النجاح 95.16%، كما بلغت نسبة النجاح بمدارس الصم وضعاف السمع 98.61%، وبنسبة نجاح بلغت 100 % للمكفوفين.
 
 
 

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