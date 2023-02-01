إصابة 7 فى حادث انقلاب سيارة على طريق طنطا كفر الشيخ الدولى

الغربية مصطفى عادل

أصيب 7 أشخاص باصابات متفرقة فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق طنطا كفر الشيخ الدولى أمام قرية العمة مركز قطور بمحافظة الغربية وتم نقل المصابين لمستشفى قطور.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق طنطا كفر الشيخ الدولي.

انتقلت 3 سيارات إسعاف لمكان البلاغ وتبين انقلاب سيارة ربع نقل واصابة 7 اشخاص باصابات متفرقة، تم نقل المصابين للمستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة

وكانت قد شهدت قرية القرشية مركز السنطة بمحافظة الغربية مصرع طفل وإصابة آخر باصابات متفرقة اثر سقوطهما من القطار قبل دخوله محطة القرشية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بسقوط طفلين من قطار السنطة أمام قرية القرشية.

انتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف لمكان البلاغ وتبين طفلين من قطار السنطة بالقرب من محطة القرشية، بعد أن إختل توازنهما وسقوطهما من القطار أثناء سيره واسفر الحادث عن مصرع طفل يدعى «حمزه ع. ع» وإصابة «يوسف. أ. .ع » بكدمات وكسور وسحجات وجروح متفرقة، تم نقل الجثة والمصاب لمستشفى المنشاوى بطنطا واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وكان قد توفى طالب متأثرا باصاباته بعد أن صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد أمام بكفر الزيات بمحافظة الغربية وتم نقل الجثة للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بمصرع طالب أسفل عجلات القطار بمدينة كفر الزيات

انتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف لمكان البلاغ وتبين أثناء عبور شاب يدعى م.ا بالصف الثانى الثانوى صدمه القطار وتوفى فى الحال، تم نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.