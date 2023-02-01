أمطار متوسطة تضرب الغربية وطوارئ بكافة القطاعات لمواجهة الأمطار.. صور

تعرضت محافظة الغربية قبل قليل لهطول أمطار خفيفة ومتوسطة على مدن ومراكز المحافظة مصحوبة بانخفاض فى درجات الحرارة ونشاط للرياح.

ورفعت محافظة الغربية حالة الطوارئ فى كافة القطاعات الخدمية للتدخل الفورى للتعامل مع التقلبات الجوية وموجة الطقس السيئ.

حيث وجه محافظ الغربية رؤساء المدن والأحياء بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدفع بسيارات شفط المياه للشوارع لسحب المياه خاصة على الطرق السريعة والفرعية لتسيير الحركة المرورية.

و ناشدت المحافظة المواطنين بعدم ملامسه اعمدة الانارة أثناء هطول الأمطار أو السير أسفل المنازل القديمة خشية تعرضهم للمخاطر.

وكانت قد كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى نشاط رياح وأجواء باردة على شمال البلاد، حيث تنشط رياح شمالية وغربية قادمة من جنوب أوروبا على مسطح البحر المتوسط لتصل سرعتها إلى 60 كم /س؛ وتزيد سرعة هباتها؛ وترتفع على إثرها ارتفاع الامواج لتتجاوز 3 أمتار على الشواطئ مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية؛ كما تزيد الرياح من الاحساس ببرودة الطقس.

وأشارت هيئة الأرصاد: ويستمر نشاط الرياح خلال اليوم على كافة الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد وسيناء، كما تستمر فرص تساقط الأمطار على السواحل الشمالية تكون متوسطة الشدة قد تغزر أحيانا تمتد إلى الداخل مع الوقت لتصل إلى القاهرة مساء.

ويشهد اليوم الأربعاء، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس بارد فى الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا على بعض المناطق من القاهرة الكبرى وعلى فترات متقطعة، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على جنوب الوجه البحرى ومدن القناة، وأمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى قد تغزر على الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، وأمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء قد تغزر على مناطق من دنياك وبورسعيد على السواحل.

كما يشهد اليوم اضطراب فى الملاحة البحرية ليلا على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 60: 70 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 3: 4.5 متر، وتكون الثلوج على قمة جبل موسى وسانت كاترين.