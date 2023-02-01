اليوم السابع
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الأربعاء، 01 فبراير 2023 02:19 م
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إصابة 10 أشخاص بإصابات بالغة فى انقلاب سيارة بالمنوفية

الأربعاء، 01 فبراير 2023 01:25 م
إصابة 10 أشخاص بإصابات بالغة فى انقلاب سيارة بالمنوفية اسعاف - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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أصيب منذ قليل 10 أشخاص بإصابات بالغة فى حادث إنقلاب سيارة أجرة على طريق شبين الكوم بمحافظة المنوفية، تم نقلهم إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
تلقت مديرية أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، يفيد إصابة10 أشخاص بإصابات بالغة فى حادث إنقلاب سيارة أجرة على طريق شبين الكوم بمحافظة المنوفية.
 
على الفور تم الدفع بـ 10 سيارات إسعاف برئاسة الدكتور أيمن عباس مدير مرفق الإسعاف بمحافظة المنوفية، وتحت إشراف شادى نبوى البدرى مشرف عام الإسعاف، تم نقلهم إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 


 

 


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