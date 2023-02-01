أمطار متفرقة وطقس مائل للبرودة فى الإسكندرية.. صور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شهدت محافظة الإسكندرية سقوط أمطار غزيرة إلى متوسطة منذ ساعات الفجر، وحتي صباح اليوم الأربعاء على مناطق متفرقة، فيما تكثف شركة الصرف الصحي من مجهوداتها لرفع أى تجمعات لمياه الأمطار أولًا بأول.



من جانبها، أعلنت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، برئاسة اللواء محمود نافع رئيس مجلس الإدارة، رفع درجة الاستعداد بالشركة للتعامل مع هطول الأمطار طبقا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية بأن من المتوقع أن تشهد محافظة الإسكندرية، بدءا من اليوم أمطارا خفيفة تزداد شدتها إلى غزيرة في مناطق متفرقة بالمحافظة .



وقال اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى، إنه تم وقف الإجازات وبدل الراحات لجميع القطاعات والإدارات المعنية لحين انتهاء فترة عدم الاستقرار وتنتشر السيارات والبدالات وتستمر أعمال التطهير للشنايش والمطابق وتخفيض مناسيب بيارات محطات الرفع أولا بأول، والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية.



وشدد "نافع" على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقى شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورا وعلى تواجد رؤساء القطاعات ومديرى العموم فى مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أى مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أى شكاوى مؤكدا على التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.



وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 10، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 08، وقنا العظمى 19 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 10.





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