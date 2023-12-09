9 ميداليات تحصدها جامعة المنوفية في بارالمبياد الجامعات المصرية بالإسكندرية

المنوفية – محمود شاكر

أعلن الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية عن حصاد الجامعة 9 ميداليات متنوعة منهم 3 ميداليات ذهبية و4 ميداليات فضية و 2 ميدالية برونزية في اللقاء الرياضي بارالمبياد الجامعات المصرية، الذي عقد احتفالاً باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة تحت شعار "نحن الحياة" بالمدينة الشبابية بأبو قير بالإسكندرية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وبمشاركة 24 جامعة بإجمالي 600 طالباً وطالبة على مستوى الجمهورية.

وأشار الدكتور أحمد القاصد، إلي أن تنفيذ هذا اللقاء ياتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية في إطار المشروع القومى للياقة البدنية وحرص وزارة الشباب والرياضة علي رفع مستوى اللياقة البدنية للأشخاص أصحاب الهمم بالجامعات المصرية، ودمج كافة طلاب الجامعات بمختلف فئاتهم داخل المنظومة الرياضية ، والعمل على إستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع تماشياً مع رؤية مصر 2030.

وأضاف القاصد، أن نتائج المسابقة أسفرت عن فوز الطالب أحمد طلعت عبد المعطي بكلية الإعلام بالمركز الثاني والميدالية الفضية في ميزان 49، كما فاز بالمركز الثاني والميدالية الفضية في ميزان 55 كجم الطالب محمود عبد الحليم عبد الرازق بكلية التجارة دراسات عليا في كورة الهدف طلبة، و فاز بالمركز الأول والميدالية الذهبية فريق من كلية الإعلام ضم الطلاب محمد السيد عبد السلام وعبد العزيز أشرف ومحمد ياسر هنداوي وناجي أحمد بكر في العاب القوى طلبة وطالبات، كما فازت الطالبة روضة محمد بسيوني بالمركز الأول دفع جله - كف بصري بكلية الآداب.

وقال القاصد أن المسابقة أسفرت أيضا عن فوز شيماء ناصر طلبة بالمركز الثاني دفع جله -حركي الطالبة بكلية التربية النوعية ،وسلوى أحمد عبد الحليم المركز الثاني دفع جله - حركي الطالبة بكلية الإقتصاد المنزلي ،ومؤمن عشماوي خضير المركز الثالث وثب طويل - حركي الطالب بكلية الهندسة الإلكترونية بمنوف ،وزياد أشرف أبو الفتوح المركز الأول رمي رمح - كف بصري بكلية الزراعة ، والسيد الجعارة المركز الثالث رمي رمح - حركي من بكلية الحقوق، وتم توزيع الميداليات والهدايا التذكارية علي الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في مختلف الألعاب، واشرف علي مشاركة فريق الجامعة الدكتور محمد شاهين مدير عام رعاية الطلاب و الكابتن ياسر كمال مدير النشاط الرياضي والكابتن معتز صادق مشرف النشاط.