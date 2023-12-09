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رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات جامعة المنوفية خلال انتخابات الرئاسة

السبت، 09 ديسمبر 2023 12:00 ص
رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات جامعة المنوفية خلال انتخابات الرئاسة جامعة المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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أكد الدكتور محمد صبرى عمار المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة المنوفية، على رفع درجة الاستعداد القصوى، خلال أيام الانتخابات الرئاسية القادمة.
 
 
وأضاف المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة المنوفية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، على إلغاء كافة الإجازات خلال فترة الانتخابات الرئاسية، والعمل على توفر الدم والأمصال، تحسبا لحدوث أى طوارئ.
 
 
وأكد المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة المنوفية، على تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالإدارة العامة بالمستشفى، لحين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية.
 
 
 
 
 
 
 
 






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