واشنطن تؤكد دعمها لجهود المبعوث الأممى "باتيلى" لجمع الأطراف المؤسسية فى ليبيا

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جددت الولايات المتحدة الأمريكية، عبر القائم بأعمال سفارتها فى ليبيا "جيريمى برنت"، التأكيد على دعمها القوى لجهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة "عبدالله باتيلي" فى جمع الأطراف المؤسسية فى ليبيا لحل القضايا السياسية التى تقف فى طريق الانتخابات.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقد اليوم /السبت/، بين "برنت" و"عبد الله باتيلي"، وفقا لتغريدتين لهما على منصة (إكس - تويتر سابقا)، أوردتهما وكالة الأنباء الليبية (وال).



وقال القائم بالأعمال الأمريكى جيريمى برنت - على (إكس) - "فى اجتماعى اليوم مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة أعربت عن دعم الولايات المتحدة القوي؛ لجهوده فى جمع الأطراف المؤسسية فى ليبيا لحل القضايا السياسية، التى تقف فى طريق الانتخابات".

وأضاف "نحث جميع الأطراف الفاعلة على تسمية ممثليها فى أسرع وقت ممكن للمشاركة فى المحادثات التحضيرية لبعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا والدخول فى حوار بناء لوضع ليبيا على طريق الاستقرار على المدى الطويل".



بدوره قال المبعوث الأممى "عبد الله باتيلي" - فى تغريدة مماثلة على (إكس): "تبادلتُ اليوم وجهات النظر مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية جيريمى بيرندت، واستعرضنا التطورات السياسية فى ليبيا والوضع الراهن، بما فى ذلك جهود بعثة الأمم المتحدة لعقد اجتماع يضم الأطراف الخمسة الرئيسية مع إشراك لباقى الأطراف ذات الصلة بخصوص السير نحو الانتخابات".