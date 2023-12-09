لو بتعانى من ضعف العظام.. جرب بذور الكتان

كتبت إيناس البنا

يؤثر ضعف العظام على حياتنا اليومية، ما قد يحد من القدرة على الحركة ويسبب عدم الراحة، فى حين أن هناك عوامل مختلفة تساهم فى صحة العظام، وتوجد بعض الأعشاب والبذور التى قد تساعد على دعم صحة العظام.

ووفقا لموقع " onlymyhealth"، فإن دمج مسحوق بذور الكتان في نظامك الغذائي قد يكون وسيلة بسيطة وفعالة لتقوية عظامك.

وجدت العديد من الدراسات، بما فى ذلك دراسة أجرتها الجمعية الأسترالية للتغذية، أن النظام الغذائي الذي يحتوي على مسحوق بذور الكتان له علاقة إيجابية بكثافة المعادن فى العظام وتقوية عظم الفخذ.

مسحوق بذور الكتان يقوى العظام

العظام القوية ضرورية للصحة العامة، حيث توفر الدعم الهيكلي، وحماية الأعضاء الحيوية، وتسهيل الحركة، ويعد الحفاظ على صحة العظام أمرًا بالغ الأهمية، خاصة مع تقدمنا في العمر، للوقاية من حالات مثل هشاشة العظام والكسور.

عوامل مثل الشيخوخة، والتغيرات الهرمونية، وعدم كفاية التغذية، ونمط الحياة المستقرة يمكن أن تساهم فى ضعف العظام، ومعالجة هذه العوامل أمر أساسي للحفاظ على كثافة العظام وتعزيزها.

فوائد بذور الكتان

1 - غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية

بذور الكتان هي مصدر رائع لحمض ألفا لينولينيك (ALA)، وهو حمض أوميجا 3 الدهني، تلعب أوميجا 3 دورًا حيويًا في تقليل الالتهاب وتعزيز صحة العظام.

2 - غنية بالألياف

تساعد الألياف في امتصاص المعادن الأساسية، بما في ذلك الكالسيوم والمغنيسيوم، والتي تعتبر ضرورية لقوة العظام، يعد مسحوق بذور الكتان مصدرًا ممتازًا للألياف الغذائية، مما يساهم في صحة العظام بشكل عام.

3 - التوازن الهرمونى

تحتوي بذور الكتان على قشور، وهي مركبات طبيعية تمتلك خصائص مضادة للأكسدة، قد تساعد هذه القشور على توازن الهرمونات، خاصة عند النساء بعد انقطاع الطمث، مما يقلل من خطر فقدان العظام.