زراعة المنوفية: إزالة 3537 حالة تعد على الأراضى الزراعية

المنوفية - محمد فتحى

أكد محمد بركات التركاوى وكيل وزارة الزراعة ب المنوفية ، استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية بجميع أنحاء محافظة المنوفية، وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية .

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، أن التعديات على الأرض الزراعية بمراكز المحافظة خلال الفترة الأخيرة بلغت 3537 حالة وتمت الازالة الفورية، وجارى المتابعة المستمرة لإتخاذ الإجراءات الفورية حيال القائمين بالتعدي على أي مساحات زراعية بالمخالفة والقرارات الوزارية .

وأوضح وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، أنه تم التنبيه على جميع مدير الإدارات الزراعية بمتابعة مشرفة الأحواض لمنع حالة التعدى على الاراضي الزراعيه بجميع أنحاء المحافظة.