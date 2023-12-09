تواصل فعاليات وأنشطة حملة الـ16 يوما لمجابهة العنف ضد المرأة ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في حملة " الــ 16 يوم" ل مناهضة العنف ضد المرأة ، التي تنفذها إدارة شؤون المرأة بديوان عام المحافظة، تحت شعار " احميها ولا تأذيها " في إطار استراتيجية مصر2030 التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بهدف وضع الآليات الداعمة والأنشطة التي تعزز دور المرأة في المجتمع ومشاركتها الإيجابية في عملية التنمية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي أعدته الدكتورة شيماء كرم رئيس وحدة شئون المرأة بديوان عام المحافظة، والمتضمن استمرار فاعليات الحملة بمراكز ومدن المحافظة من خلال تنفيذ حزمة من الفعاليات والأنشطة الإعلامية والميدانية واللقاءات الجماهيرية والفعاليات الرياضية والثقافية وقوافل سكانية ،لنشر الوعي عن أهمية دور المرأة وكونها أهم عنصر وركيزة في المجتمع ولا يجوز ممارسة أي شكل من أشكال العنف عليها أو التمييز ضدها.

وتضمن التقرير الإشارة إلى تنفيذ لقاء توعوي بالتعاون والتنسيق مع كلية الألسن بجامعة بني سويف والتي قامت بترجمة دليل مناهضة العنف ضد المرأة إلى 3 لغات أجنبية ( الإنجليزية ، الفرنسية والصينية) ، حيث سيتم منح بعض نسخ من الدليل المُترجم لبعض الجهات التنفيذية ، من المحافظة ومديرية الامن والمجلس القومي للمرأة وذلك بالتعاون مع وحدة مناهضة العنف بجامعة بني سويف.

تجدر الإشارة إلى أن حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة قد انطلقت في 26 من نوفمبر الماضي تزامنًا مع اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة ضمن جهود الدولة لتمكين المرأة وتستهدف مناهضة كافة أشكال العنف وتستمر لمدة 16يومًا حتى 10 ديسمبر الشهر الجاري ، وذلك بمشاركة العديد من الجهات الشريكة بالمحافظة.