محافظة أسوان تستكمل فعاليات حملة "16 يوم مناهضة العنف ضد المرأة".. صور

أسوان – عبد الله صلاح

واصلت محافظة أسوان، متمثلة فى وحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة، سلسلة الأنشطة والفعاليات التى يتم تنفيذها داخل القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من خلال تنفيذ الفعاليات المتعلقة بحملة "16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة".

قالت دعاء فتحى، مدير وحدة تكافؤ الفرص بأسوان، فى بيان صحفى، إن فاعليات الحملة تم إطلاقها فى 25 نوفمبر الماضى ، وتستمر حتى 10 ديسمبر الجارى، وتستهدف نشر الوعى والتثقيف بتعظيم دور المرأة فى المجتمع ، ومناهضة أى أشكال للعنف ضد المرأة الفتيات.

وأضافت دعاء فتحى، أنه تم التنسيق مع منطقة وعظ أسوان لإلقاء المحاضرات وتوضيح الرأى الدينى فى هذا الشأن، مع نشر الوعى بأهمية دور المرأة فى المجتمع وحمايتها من أى عنف تتعرض له، وكذا التعريف بطرق الحماية لها، وذلك بمشاركة مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى، ورؤساء الوحدات المحلية.

وأشارت مدير وحدة تكافؤ الفرص، إلى أن الحملة تستهدف توصيل هذه المفاهيم للمواطنين وتم اختيار القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بواقع 11 قرية بمختلف مراكز المحافظة لتحقيق الأهداف المرجوة من الحملة على أكمل وجه.



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