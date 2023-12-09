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وتوفبير مترجمين ورقم مختصر للاستفسارات..

انطلاق أعمال غرفة عمليات المجلس القومى للإعاقة لمتابعة الانتخابات الرئاسية

السبت، 09 ديسمبر 2023 01:25 م
انطلاق أعمال غرفة عمليات المجلس القومى للإعاقة لمتابعة الانتخابات الرئاسية غرفة العمليات
كتب ــ محمود راغب

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أعلنت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عن بدء أعمال غرفة العمليات المركزية بالمجلس في متابعة سير تصويت الأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات الرئاسية 2024 بالداخل، والمقرر لها أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري وتوافر كل التيسيرات لهم.
 
وقالت المشرف العام على المجلس، إنه من اليوم وحتى بدء عملية الاقتراع غدا، تواصل الغرفة التجهيزات النهائية المتعلقة بأعمالها والإعلان عنها والمتمثلة في تخصيص الرقم المختصر 16736 لتلقى استفسارات الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم الخاصة بالعملية الانتخابية والاستعلام عن مقار اللجان أو أي إشكالية تواجههم، كما تعمل الغرفة وخلال عملها في تلقي استفسارات الأشخاص ذوى الإعاقة السمعية من خلال خدمة الفيديو كول على الرقم المخصص لذلك 01117170880، وتوفير مترجمين للإشارة للتواصل معهم والرد على استفساراتهم، بجانب المتابعة من خلال الموقع الإلكتروني للمجلس واستقبال الاستفسارات والشكاوى أيضاً من خلال الصفحة الرسمية للمجلس على الفيسبوك https:www.facebook.comNCPDEGYPT ؛ وذلك تيسيرًا على مجموعة كبيرة من أبناء الوطن من ذوي الإعاقة المشاركة في العملية الانتخابية والرد على استفساراتهم وحثهم على المشاركة والتصويت، كذلك قيام الغرفة بمتابعة سير العملية الانتخابية من خلال المتابعين للمجلس على مستوى محافظات الجمهورية والبالغ عددهم 150 متابعا من الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى 5 آلاف من متابعي المنظمات التي صدر لها تصاريح بالمتابعة على مستوى الجمهورية، وتلقي التقارير المتعلقة بمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وتوافر سبل الإتاحة المقررة لهم.
 
وأشارت "المشرف العام" في بيان صحفي صادر عن المجلس اليوم، أن غرفة عمليات المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة تواصل المتابعة والتنسيق مع غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات وغرفة عمليات قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية لإبلاغهم بأي إشكاليات تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في عملية التصويت.
 
وقالت الدكتورة إيمان كريم، إن غرفة العمليات تضم في تشكيلها كل الإدارات الخاصة بالمجلس ومنها إدارة الإعلام والمتابعة الميدانية وخدمة المواطنين والتعاون الدولي وترجمة الإشارة وإدارة المشاركة السياسية والمكتب الفني للمشرف العام والجميع يعمل في تناغم كامل للخروج بأفضل نتيجة في عملية متابعة تصويت الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم في الانتخابات الرئاسية 2024.






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