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الوطنية للانتخابات: الاستعانة بصناع المحتوى لدعوة الناخبين للمشاركة

السبت، 09 ديسمبر 2023 06:09 م
الوطنية للانتخابات: الاستعانة بصناع المحتوى لدعوة الناخبين للمشاركة الهيئة الوطنية للانتخابات
كتب إبراهيم قاسم – أمنية الموجى

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قال المستشار أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال لقائه اليوم مع البعثات الدبلوماسية الأجنبية ومنظمات المجتمع المدنى الدولية الذين سيتابعون الانتخابات الرئاسية 2024، أن قاعدة بيانات هى ملك للهيئة الوطنية للانتخابات ويتم تحديثها أول بأول بالتواصل مع الجهات المختصة بالحكومة، وأصبحت الآن متاحة أمام المواطنين على موقع الهيئة للاستعلام عن اللجان التى سيدلون فيها بأصواتهم.

 

وأكد المستشار أحمد بندارى أن هناك عدة وسائل أخرى للاستعلام عن اللجان وهى الموقع الرسمى للهيئة والصفحة الرسمية لها والبريد الالكترونى او ارسال رسالة بالرقم القومى للرقم 5151 أو الاتصال به.

 

واشار مدير الجهاز التنفيذى للهيئة أن الهيئة عقدت عدة بروتوكولات من بينها بروتوكول مع وزارة الشباب والرياضة، والذى اثمر عن الاستعانة بصانع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعى، لمن لديهم 5 ملايين متابع، لتقديم أفكار وإعلانات ودعاية تقنع المواطنين بالمشاركة فى العملية الانتخابية التى ستتم بنزاهة وشفافية.

 

كما استحدث بعض الأطر فى قاعدة بيانات منظمات المجتمع المدنى والوسائل الإعلامية والصحف، وقاعدة بيانات القضاة مشرفى العملية الانتخابية.

 

وعرض بندارى ميثاق العمل بين الهيئة والمتابعين من منظمات المجتمع المدنى المحلية والاجنبية والدولية والدبلوماسية، التنقل فى انحاء الجمهورية دون اعاقة رئيس اللجنة فى العمل، التواصل مع الهيئة لاستيضاح أى بيان أو قرار







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