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الانتهاء من تجهيز لجان الانتخابات الرئاسية فى الشيخ زويد بشمال سيناء.. صور

السبت، 09 ديسمبر 2023 02:04 م
الانتهاء من تجهيز لجان الانتخابات الرئاسية فى الشيخ زويد بشمال سيناء.. صور إحدى لجان الانتخابات بالشيخ زويد
شمال سيناء ـ محمد حسين

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أعلن صالح أبوهولى رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد بشمال سيناء، الانتهاء من كافة التجهيزات باللجان المقرر أن تستقبل غدا الناخبين، وقال إنه تم رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع اللجان الانتخابية، مع مراعاة اتخاذ كافة التدابير اللازمة والحد من تزاحم الناخبين أمام اللجان، وبما ييسر عليهم الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر، وتم تخصيص لجنة للوافدين بالشيخ زويد، بمدرسة الشيخ زويد الثانوية الصناعية المشتركة بحي الكوثر .

وأوضح أن مركز الشيخ زويد به دائرة انتخابية واحدة، بإجمالي 36919 صوتا انتخابيا بمركز الشيخ زويد يدلون بأصواتهم في 2 مقر انتخابي بالإضافة لمركز رفح، دائرة انتخابية واحدة بإجمالي 41411 صوتا انتخابيا يدلون بأصواتهم في 2 مقر انتخابي.

وأشار أنه تم تجهيز غرفة العمليات بديوان مجلس مدينة الشيخ زويد على مدار الساعة وستكون على اتصال دائم ومستمر مع غرفة العمليات بديوان عام محافظة شمال سيناء، لمتابعة سير الانتخابات أولا بأول وتذليل أي عقبات أثناء سير العملية الانتخابية وظهورها بالمظهر اللائق

أضاف أنه تم توفير كافة الخدمات اللوجستية من مولدات الكهرباء والاتصالات ومقاعد الانتظار والمظلات ومبردات المياه والمراوح والأثاث وغيرها داخل وخارج المقار الانتخابية، وتجهيز القاعات لصناديق الاقتراع بشكل جمالي وحضاري، وتوفير مقاعد متحركة لذوي الهمم وكبار السن أمام اللجان وإقامة السرادق لتحقيق الجاهزية الكاملة.

 

تجهي الاستراحات
تجهي الاستراحات

 

مرجعة تجهيز اللجان
مرجعة تجهيز اللجان

 

مقر لجان الانتخابات بمدينة الشيخ زويد
مقر لجان الانتخابات بمدينة الشيخ زويد

 

من اعمال التحيرات باللجان
من اعمال التحيرات باللجان

 

من تجهيزات للجان بالشيخ زويد
من تجهيزات للجان بالشيخ زويد

 







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