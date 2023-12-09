اليوم السابع
Ads
السبت، 09 ديسمبر 2023 11:18 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

الأونروا: قطاع غزة على شفا الانهيار الكامل

السبت، 09 ديسمبر 2023 10:26 م
الأونروا: قطاع غزة على شفا الانهيار الكامل غزة
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئى فلسطين فى الشرق الأدنى (الأونروا) إن قطاع غزة، على شفا الانهيار الكامل.

وذكرت الوكالة - فى تغريدة على منصة (إكس - تويتر سابقا) اليوم /السبت/ - أن موظفيها يواصلون توزيع المساعدات المحدودة المتوفرة لديهم، محذرة من شلل تام قد يحدث للوكالة؛ ما قد يؤدى لانهيار المساعدات الإنسانية فى غزة، حيث إن موظفى الوكالة يصطحبون أطفالهم إلى العمل؛ "حتى يعرفوا أنهم آمنون أو عندما يموتون، يموتون معًا"، مؤكدة مقتل طواقم الأونروا، فى عمليات القصف، ومعظمهم مع عائلاتهم.

 

 







الأونروا

غزة

قطاع غزة

فلسطين

الاحتلال الإسرائيلى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة