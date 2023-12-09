وذكرت الهيئة فى بيان صحفي، نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية، أن القوات الجوية والوسائل الأوكرانية اعترضت 14 صاروخ كروز روسي من طراز Kh-101/Kh-555 كان يُحلق فوق سماء البلاد في مهمات قتالية آخر 24 ساعة.

وأضاف البيان أن نحو 95 اشتباكًا قتاليًا وقعوا على الخطوط الأمامية في أوكرانيا بينما يواصل الروس محاولاتهم لتطويق منطقة أفدييفكا الحيوية.

وبحسب الهيئة، فإن الجيش الروسي نفذ 28 هجوماً صاروخياً و27 غارة جوية و59 هجوماً من طراز MLRS على مواقع القوات الأوكرانية والمناطق المأهولة بالسكان. ونتيجة لذلك، سقط قتلى وجرحى بين السكان المدنيين كما تم تدمير العديد من المباني السكنية الخاصة والبنية التحتية المدنية الأخرى.

وعلى وجه الخصوص، استهدفت الغارات الجوية للجيش الروسي مناطق بتروبافليفكا وبودولي وإيفانيفكا وبيرشوترافنيفي في إقليم خاركيف وغابات سيريبريانكا في إقليم لوهانسك ومناطق كولوديازي وسيريبريانكا وتشاسيف يار وأفدييفكا ولاستوتشكيني في إقليم دونيتسك.