أطعمة صديقة فى نظامك الغذائى لدعم صحة قلبك.. منها الشوفان

كتبت إيناس البنا

صحة قلبك الجيدة تبدأ من طبق طعامك، لأن تناول نظام غذائى صحى متضمن عددًا من العناصر الغذائية المهمة، وفى عالم اليوم السريع من العادات السريعة فى الأكل أو نمط الحياة الملىء بالتوتر يمكن أن تؤثر بطريقة أو أخرى على القلب.

وفقًا لموقع "healthsite"، فإن خيارات نمط الحياة السيئة يمكن أن يزيد بشكل كبير من احتمالية الإصابة بمشاكل في القلب، ما يؤكد الحاجة لتجنب الإجهاد، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، واتباع نهج متوازن في الحياة الحديثة للحفاظ على صحة القلب، وتساعد العناصر الغذائية التالية على دعم صحة القلب.

اللوز

يمكن أن يحسن اللوز وظيفة الأوعية الدموية، مما يعني أنه يساعد الأوعية الدموية على الاسترخاء ويقلل من تصلب الشرايين، يمكنك تناول هذه المكسرات قبل التوجه إلى العمل أو كوجبة خفيفة يومية في المساء.

الشوفان

يحتوي الشوفان على ألياف قابلة للذوبان، مما يقلل من نسبة الكوليسترول الضار ، عن طريق خفض امتصاص الكوليسترول في مجرى الدم، لذلك، فإن تناول الشوفان بانتظام وغيرها من الأطعمة الصديقة للقلب يمكن أن يساهم في صحة القلب.

الثوم

الثوم يدعم صحة القلب، تظهر العديد من الدراسات أن تناول الثوم له تأثير وقائي للقلب.