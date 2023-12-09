اليوم السابع
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أسعار الخضراوات فى الأسواق اليوم السبت 8 ديسمبر 2023

السبت، 09 ديسمبر 2023 08:00 ص
أسعار الخضراوات فى الأسواق اليوم السبت 8 ديسمبر 2023 سوق خضار
كتب إسلام سعيد

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ننشر أسعار الخضروات في السوق المصرى، اليوم السبت في مصر، وسجل سعر سعر الطماطم من 4 إلى 8 جنيهات والبطاطس من 9 إلى 14 جنيها والبصل 14 إلى 21 جنيها والكوسة 9 إلى 14  جنيهات والجزر 4 إلى 7 جنيهات.
 
وسجل سعر كيلو الفاصوليا 6 إلى 8 جنيها والباذنجان البلدي 3 إلى 6 جنيهات والباذنجان الرومي 3 إلى 4 جنيهات والباذنجان الأبيض 5 إلى 7 جنيهات والفلفل الرومي 7 إلى 9 جنيهات والفلفل الحامي 5 إلى 7 جنيهات، وفق أحدث بيانات سوق العبور.
 
 
الملوخية من سعر 8 إلي 11 جنيها والخيار البلدي من 8 الي 10 جنيهات والبامية من 35 إلي 40 جنيها والبسلة من 22 إلي 25 جنيها والسبانخ 7 إلي 12 جنيها
 
وكان اتحاد الغرف التجارية أكد تعاونه مع الحكومة و القطاع الخاص لتوفير السلع ضمن مبادرة خفض الأسعار للسلع الأساسية والمساهمة في إتاحة أكبر للسلع في الأسواق في الفترة الحالية.
 
وذكر بيان سابق  أنه يتم العمل على 7 سلع رئيسية وتوفيرها في الأسواق بنسبة خفض تتراوح بين 15 إلي 25 % منها سلع الفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز، وهذه السلع تساهم في تحريك مستويات التضخم لذلك نعمل مع مجلس الوزراء في خفض سعر هذه السلع.
 






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الغرف التجارية

أسعار السلع

مبادرة خفض السلع

أسعار الخضروات

أسعار الفاكهة

أسعار الخضار والفواكه

سعر الخضار




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