اليوم السابع
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استقرار أسعار الخضراوات فى الأسواق اليوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 07:00 ص
استقرار أسعار الخضراوات فى الأسواق اليوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023 الخضراوات- أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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ننشر أسعار الخضراوات في السوق المصري اليوم الأربعاء في مصر، وسجل سعر سعر الطماطم 4 إلى 7 جنيهات والبطاطس 9 إلى 15 جنيها والبصل 13 إلى 21 جنيها والكوسة 8 إلى 14 جنيها والجزر 5 إلى 7 جنيهات.
 
وسجل سعر كيلو الفاصوليا 5 إلى 8 جنيهات بتراجع 3 جنيهات والباذنجان البلدي 3 إلى 5 جنيهات والباذنجان الرومي 2 إلى 4 جنيهات والباذنجان الأبيض 3 إلى 7 جنيهات والفلفل الرومي 6 إلى 9 جنيهات والفلفل الحامي 5 إلى 7 جنيهات، وفق أحدث بيانات سوق العبور.
 
الملوخية من سعر 9 إلي 11 جنيها والخيار البلدي من 9 إلي 10 جنيهات والبامية من 34 إلى 40 جنيها والبسلة من 21 إلي 25 جنيها والسبانخ 8 إلي 11 جنيها.
 
وكان اتحاد الغرف التجارية أكد تعاونه مع الحكومة والقطاع الخاص لتوفير السلع ضمن مبادرة خفض الأسعار للسلع الأساسية والمساهمة فى إتاحة أكبر للسلع في الأسواق في الفترة الحالية.
 
وذكر بيان سابق، أنه يتم العمل على 7 سلع رئيسية وتوفيرها في الأسواق بنسبة خفض تتراوح بين 15 إلي 25 % منها سلع الفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز، وهذه السلع تساهم في تحريك مستويات التضخم لذلك نعمل مع مجلس الوزراء في خفض سعر هذه السلع.






اتحاد الغرف

الغرف التجارية

أسعار السلع

مبادرة خفض السلع

أسعار الخضروات

أسعار الفاكهة

أسعار الخضار والفواكه

سعر الخضار




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