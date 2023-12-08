كتب عبد الوهاب الجندى

أعلن التلفزيون الفلسطيني اليوم الجمعة، استشهاد 13 شخصا في قصف إسرائيلي لمنزل يضم نازحين بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي اليوم 63 من عدوانه على غزة كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه للمناطق السكنية بالقطاع وارتكب مجازر جديدة استشهد فيها العشرات في رفح وخان يونس ومدينة غزة وجباليا.

واقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلى، صباح الجمعة، مدينتى رام الله والبيرة بوسط الضفة الغربية المُحتلة، ما أدى لاندلاع مواجهات بين المواطنين الفلسطينيين والقوات المقتحمة.