وأفادت مصادر أمنية فلسطينية، بأن قوة مكونة من 20 جيبًا، اقتحمت وسط مدينة رام الله وتواجدت على دوار المنارة وشارع الإرسال، وشارع النهضة فى مدينة البيرة، وداهمت عدة بنايات في المدينتين، وسط إطلاق قنابل الغاز السام المُسيل للدموع ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص بالاختناق.