مقتل وإصابة جنود للاحتلال فى قصف إسرائيلى بـ"الخطأ" على منزل بقطاع غزة

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلنت صحيفة "يديعوت احرونوت"، إن قصف إسرائيلي بـ"الخطأ" على مناطق في قطاع غزة، أسفرت عن مقتل وإصابة جنود إسرائيليين.

وقالت الصحيفة إن "مروحية أباتشي قصفت منزلاً كانت تعمل فيه قوات جيش الدفاع الإسرائيلي، وقد هاجمت المروحية بناء على طلب من القوات البرية، ولكن على ما يبدو أنه بسبب إطلاق نار غير صحيح من الأرض أصاب المبنى الخطأ وتسببت في مقتل وإصابة عدد من جنود الاحتلال.

ووصفت الصحيفة الحدث قائلة: "بعد أكثر من 10000 هجوم جوي ناجح، وقعت في الأيام الماضية حادثة غير عادية في قطاع غزة".

ونقلت عن جيش الاحتلال قوله، "يتم التحقيق في الحادث وسيتم تقديم المعلومات للعائلات ومن ثم للجمهور. الجيش الإسرائيلي يشارك في عزاء عائلة الثكلى ويرافقهم والجرحى".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، حربه الجنونية على قطاع غزة، منذ اليوم السابع من شهر أكتوبر الماضي، وكثف اليوم قصفه للمناطق السكنية بالقطاع وارتكب مجازر جديدة استشهد فيها العشرات في رفح وخان يونس ومدينة غزة وجباليا.