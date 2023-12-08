محافظ أسوان يؤدى صلاة الجمعة بنصر النوبة ويتفقد لجان انتخابات الرئاسة.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

أدى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، صلاة الجمعة اليوم، بمسجد الهدى بقرية أبوسمبل بمركز نصر النوبة، فى إطار جولاته الميدانية لمركز نصر النوبة، وتفقد عدد من المشروعات وجاهزية لجان انتخابات الرئاسة، بحضور نواب البرلمان والقيادات التنفيذية والشعبية.

ألقى خطبة الجمعة، الشيخ حنفى محمود دياب، وكيل وزارة الأوقاف، والتى تحدث فيها عن موضوع "الإيجابية" والشعور بالمسئولية تجاه الدين والوطن والمجتمع، وذكر الأدلة من القران والسنة على ذلك.

وعلى الجانب الآخر، كلف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، السكرتير العام المساعد، اللواء ياسر عبد الشافى، بالمتابعة الميدانية للوقوف على حجم ومعدلات الإنجاز بالمشروعات المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" داخل قرية فارس التابعة لمركز كوم أمبو، بمرافقة شوقى مصطفى رئيس المدينة، والمهندسة سوزان متولى المدير التنفيذى لفرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، بالإضافة إلى مسئولى جهاز التعمير، والجهات المعنية.



المصلون



جانب من خطبة الجمعة



جانب من شعائر الجمعة



محافظ أسوان وقيادات الأوقاف والمحافظة



محافظ أسوان ووكيل وزارة الأوقاف