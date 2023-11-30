حافظ على صحة قلبك.. 7 نصائح للوقاية من النوبات القلبية في الشتاء

كتبت إيناس البنا

ربطت العديد من الدراسات العلاقة بين الطقس البارد وخطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، خاصة فى وجود عوامل أخرى مثل التدخين، والإجهاد، وعدم ممارسة التمارين الرياضية وارتفاع مستويات الكوليسترول، وارتفاع ضغط الدم، والإصابة بمرض السكري.

أصدرت جمعية القلب الأمريكية وفقا لموقع " thehealthsite"، قائمة تضم 7 نصائح تدعم صحة القلب وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

7 نصائح لتقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية

الإقلاع عن التدخين

الإقلاع عن التدخين يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية خلال السنوات الخمس الأولى، بعد التوقف عن التدخين، ويستمر في الانخفاض بشكل مطرد بعد ذلك.

ممارسة الرياضة بانتظام

تعمل الرياضة على تقوية عضلة القلب، وخفض مستويات الكوليسترول، وضغط الدم ، ويمكن أن يساعد في التحكم في نسبة السكر في الدم أيضًا.

فقدان الوزن

من المعروف أن السمنة تساهم بشكل مباشر في عوامل الخطر القلبية، لذا إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو السمنة، فاتبع نظامًا صحيًا لفقدان الوزن من خلال مجموعة من تغييرات نمط الحياة والنظام الغذائي وممارسة الرياضة.

السيطرة على مستويات السكر في الدم

إذا كنت مصابًا بالسكري أو في مرحلة ما قبل الإصابة بالسكري، فاتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مستوياتك تحت السيطرة، فقد وجدت الأبحاث الحديثة أنه حتى مستويات السكر في الدم المرتفعة بشكل معتدل يمكن أن تعني زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 30 إلى 50٪ حتى لو كانت أقل من عتبة مرض السكري.

السيطرة على مستوى الكوليسترول

يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة الكوليسترول إلى حدوث انسداد فى الشرايين وتؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب، لذا يجب أولا احداث تغيير في عاداتك الغذائية منها تقليل تناول الدهون المشبعة، وتناول نظام غذائي صحي، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام لإيصال أرقام الكوليسترول إلى المستويات الطبيعية.

اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا

تناول نظامًا غذائيًا صحيًا للقلب غنيًا بالفواكه والخضراوات الطازجة، وخاصة الخضراوات الورقية والألياف والحبوب الكاملة والدهون الصحية والبروتينات الخالية من الدهون والأسماك والمكسرات والبذور، مع تجنب تناول الأطعمة المصنعة والدهون المشبعة والسكر والملح.

خفض ضغط الدم

يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم المستمر إلى تصلب الشرايين وفقدان مرونتها، مما يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية، يمكن أن يساعد الإقلاع عن التدخين وتقليل تناول الملح و ممارسة التمارين الرياضية في خفض ضغط الدم.

اجراء اختبار جينات للكشف عن أمراض القلب

إلى جانب عوامل نمط الحياة، تلعب جيناتك دورًا مهمًا في خطر الإصابة بمرض الشريان التاجي، الخضوع للاختبارات الجينية يكشف عن مدى وجود جينات متعددة مرتبطة بتطور مرض الشريان التاجي.