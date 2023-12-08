لجنة الانتخابات فى روسيا تقرر إجراء الانتخابات الرئاسية على مدار 3 أيام

قررت لجنة الانتخابات المركزية الروسية إجراء الانتخابات الرئاسية على مدار ثلاثة أيام ابتداء من 15 وحتى 17 مارس 2024.
وقالت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية إيلا بامفيلوفا - في تصريحات للصحفيين اليوم الجمعة، "إن القرار ينص على التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية على مدار أيام 15 و16 و17 مارس 2024".
يُذكر أن هذه هي المرة الأولى، التي ستجري فيها الانتخابات الرئاسية في روسيا على مدار 3 أيام، حيث كانت هذه الانتخابات تجري في السابق خلال يوم واحد فقط.
وكانت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية، إيلا بامفيلوفا، أعلنت أن لجنة الانتخابات ستنظر الجمعة فى مشروع قرار بشأن التصويت فى الانتخابات الرئاسية الروسية على مدار ثلاثة أيام.
وقالت بامفيلوفا، خلال جلسة لمجلس الاتحاد الروسي(الغرفة العليا للبرلمان)،اليوم الخميس:"سننظر الجمعة في مشروع قرار بشأن شكل التصويت بناء على بحث ميداني ومشاورات واسعة مع زملائنا في الأقاليم وبعد نقاش طويل مع زملائي في لجنة الانتخابات المركزية"، مشيرة إلى أن المشروع يتعلق بإجراء التصويت في الانتخابات الرئاسية على مدار ثلاثة أيام .
وكان مجلس الاتحاد الروسى حدد في وقت سابق موعد الانتخابات الرئاسية الروسية في 17 مارس من عام 2024.
كما أكدت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية، إيلا بامفيلوفا، أن بلادها لا ترفض وجود مراقبين دوليين أثناء الانتخابات الرئاسية الروسية العام المقبل.
وقالت بامفيلوفا -خلال اجتماع لمجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا للبرلمان)، الخميس، "يترتب علينا إعداد إجراءات أنشطة المراقبين الدوليين أثناء الانتخابات الرئاسية".
وأضافت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية: "نحن لا نرفضهم ونتمنى أن تأتي العديد من الدول، التي تربطنا بها علاقات ممتازة لمراقبة الانتخابات".
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