لجنة الانتخابات فى روسيا تقرر إجراء الانتخابات الرئاسية على مدار 3 أيام

وقالت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية إيلا بامفيلوفا - في تصريحات للصحفيين اليوم الجمعة، "إن القرار ينص على التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية على مدار أيام 15 و16 و17 مارس 2024".

يُذكر أن هذه هي المرة الأولى، التي ستجري فيها الانتخابات الرئاسية في روسيا على مدار 3 أيام، حيث كانت هذه الانتخابات تجري في السابق خلال يوم واحد فقط.