مجلس الشيوخ الروسى: إجراء الانتخابات الرئاسية 17 مارس 2024

وكالات

أعلن مجلس الشيوخ الروسي، عن أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في 17 مارس 2024، وذلك حسبما أفاد موقع سكاى نيوز فى شريط عاجل.

وكان قد قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين لم يعلن بعد عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية الروسية المقررة العام المقبل.

وأضاف بيسكوف أن "الرئيس الروسي لم يعلن بعد أنه سيرشح نفسه؛ لكن إذا افترضنا أنه سيترشح، ربما يكون من الواضح أنه لا يمكن لأحد أن يكون منافسا حقيقيا له في المرحلة الراهنة ببلادنا".