كيف يؤثر الكعب العالى سلبا على صحة العظام والعمود الفقرى؟ نصائح مهمة

كتبت إيناس البنا

راحة الجسم تبدأ من القدمين ، مقولة معروفة للجميع، حيث تؤثر راحة القدم على طريقة المشى ومدى استقامة الجسم وصحة العظام أيضا.

وكشف الدكتور أحمد حسانين استشارى طب وجراحة تشوهات العظام وجراحات الطرف العلوي جامعة عين شمس، أن اعتماد الكثير من السيدات على ارتداء الكعب العالى فترات طويلة له تأثيرات سلبية على صحة عظام القدم والعمود الفقرى، وقد يتسبب فى مشكلات طويلة الأمد وفى الحالات القصوى قد تتسبب فى تشوهات بالقدم.

وأضاف استشارى جراحة العظام لـ " اليوم السابع"، أن ارتداء الكعب العالى فترات طويلة يؤثر على وتر "عرقوب" القدم لأن القدم تظل مرتفعة للأعلى من الخلف وتنحنى من الأمام للأسفل وهو ما قد يؤثر على شكل الأوتار والعضلات، بالإضافة إلى ألم ومشاكل المفاصل التى تحدث نتيجة عدم الحركة والمشى بسهولة أثناء ارتداء الكعب العالى.

بالإضافة إلى تأثيره على العظام والمفاصل، قد يكون الكعب العالى سبب فى نمو أظافر القدم للداخل وقد يحدث نمو الفطريات به مما قد يتسبب فى مشكلات تحتاج إلى تدخل جراحى فى بعض الأحيان، بجانب أن الأحذية الضيقة من الأمام قد تعمل على الضغط على أصابع القدم مما قد يؤثر على شكل الأصابع نتيجة الضغط المستمر عليها فترات طويلة داخل الحذاء.

وأضاف طبيب العظام أن الكعب العالى يسبب أيضا ألما بأسفل الظهر نتيحة تغير مركز الثقل بالجسم وانحاء الحوض للأمام أثناء المشى بطريقة لا إرادية مما قد يضغط على الظهر بشكل غير مباشر. نصائح لتجنب مشاكل الكعب العالى على القدم اختيار أنواع العكب العالى المناسبة بحيث لا تكون مرتفعة من الخلف ومنخفضة جدا من الأمام، بمعنى أن يكون الكعب متساوى فى الارتفاع من جميع النواحى.

تجنب ارتداء الكعب العالى فترات طويلة ويمكن أن تصطحب معك نوع مريح أخر من الأحذية المسطحة لتبديل الكعب به فى حال الشعور بألم فى القدم.

إذا شعرت بالألم يمكن خلع الحذاء وممارسة تمارين التمدد لإراحة القدم.

اختيار نوع الحذاء المناسب فى المقاس لتجنب الانزلاق أثناء المشى فى حال المقاس الكبير أو الضغط على الأصابع فى حال المقاس الأضيق.

للتخفيف من الضغط على القدم يمكنك وضع عازل سيليكون داخل الحذاء.