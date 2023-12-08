طرق السيطرة على ارتفاع ضغط الدم من طعامك

وقدم التقرير العديد من الأطعمة المهمة التي يجب إضافتها لنظامك الغذائي اليومي لتجنب ارتفاع نسبة ضغط الدم، ومنها:

​-الخضراوات الورقية

-الفراولة والتوت

-البنجر

-الشوفان

من المعروف أن الخضراوات الورقية ليها قيمة غذائية عالية ومهمة لصحة الإنسان، لأنها تحتوي علي عناصر غذائية كثيرة ومفيدة، ولم تقتصر فوائدها علي الجسم بشكل عام، بل أيضا تساهم بشكل كبير في خفض ضط الدم، لأنها غنية بالبوتاسيوم والنترات، مما يساعد على استرخاء الأوعية الدموية، وتعزيز انخفاض ضغط الدم، وخاصة السبانخ والكرنب.بسبب غناهما بمضادات الأكسدة والفلافونويد، ولذا يمكن أن تحسن تدفق الدم وتقلل من خطر ارتفاع ضغط الدم.يحتوي علي النترات العالية التي من دورها تنظيم ضغط الدم، والحد من تعرضه للارتفاع، ولذا يمكنك تناوله سلطة أو عصيرا.

يحتوي علي نسبة عالية من الألياف، ولذا يساهم في تنظيم ضغط الدم، ويحد من التعرض لارتفاع نسبته، لأنه يساهم في التحكم في الكوليسترول وتعزيز الشعور بالشبع لفترات طويلة.

-الموز



يحتوي علي نسبة عالية من البوتاسيوم، ولذا تناوله يساهم بشكل علي تنظيم الصوديوم بالجسم، ولذا يقلل من فرص ارتفاع ضغط الدم ويعمل على تنظيمه.